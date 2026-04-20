咄嗟のひと言に、一同が爆笑した。安田大サーカスのクロちゃんが4月17日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」にMCとして生出演。図らずも、人気俳優のモノマネをする形となる一幕があった。

【映像】クロちゃん「え？待てや！」

番組では、新企画「イチ推しボートレーサー」を実施。内容は、ボートレーサーのインタビュー映像から早押しクイズを出題し、1分間で正解できればポイントを獲得できるといったものだ。ここで、クロちゃんは「あれ？ごめんなさい。前回と前々回はこれ、なかったですよね？」と確認。隣に座る元モーニング娘。の田中れいなが「なかったっけ？」と反応する中、「ない、ない、ない。これがなくなって、福岡に行ってロケとかしてたから」と説明し、「今日、ロケは？」と聞いた。

これを受け、スタッフが「ロケはない」ことを伝えると、クロちゃんは「ないの！？」と仰天。「え！？待てや！」とつぶやいた後、即座に「『待てや！』じゃない。『ちょ、待てよ！』みたいになったけど……」と訂正した。この木村拓哉を思わせるひと言には、共演者たちも大ウケ。クロちゃんは「あれ、覚えてる？」と過去のロケVTRについて触れるも、手を叩いて大笑いの田中からは「覚えてない。全部飛んだよ、今ので」と返され、さらに苦笑いを浮かべた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）