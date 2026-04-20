1歳から子役として活躍し、5歳の時には“第2の芦田愛菜”と言われ話題となった俳優の豊嶋花（19）。Instagramに投稿したシースルーコーデの“大人びた”姿に、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】豊嶋花、共演俳優との温泉旅行＆シースルーコーデの“大人びた”姿

2013年、NHKの朝ドラ「あまちゃん」でヒロインの母親役を演じた小泉今日子の幼少期を、「ごちそうさん」では杏演じるヒロインの幼少期を担当。テレビ朝日のドラマ「トットちゃん！」では黒柳徹子の幼いころを演じるなど、子役として活躍してきた豊嶋。19歳になった現在もドラマや映画などさまざまなジャンルで活動を続けている。

Instagramでは、「幸せな温泉旅行でした」と「仮面ライダーガッチャード」でヒロインを演じ、2025年放送のドラマ「なんで私が神説教」で共演した俳優・松本麗世と旅行中のプライベートショットなど、飾らない姿を披露してきた。

シースルーコーデの“大人びた”姿に絶賛の声

19日の投稿では、ウェーブさせた髪にエレガントなシースルーコーデでポーズを決める姿を披露。この投稿には「完璧」「ちょっと艶っぽくて！！」「髪ふわふわでめっちゃ可愛い！！お洋服もメイクも大人っぽくてすんごい好きです！」など絶賛するコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）