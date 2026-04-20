「離婚届にハンコは押さねーぞ」夫の隙をついて、娘と逃亡。過労で倒れるも、6歳娘の『健気な優しさ』に涙

関係が悪くなってしまった夫婦はたくさんいます。筆者の知人は家を飛び出し、生活を立て直そうとしました。そんな彼女を力付けたこととは……？

罵倒される生活

幼い娘にここまで気を遣わせてしまった申し訳なさと、「私は1人じゃない」と感じ、大泣きしてしまいました。

これからは娘のためにも無理をしすぎず、息抜きもしていこうと思います。

【体験者：30代・女性パート従業員、回答時期：2026年3月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：華緒はな

FTNコラムニスト：Junko.A

子育てに奮闘しながら、フリーランスのライターとして活躍中。地方移住や結婚、スナックの仕事、そして3人の子育てと、さまざまな経験を通じて得た知見をライティングに活かしている。文章を書くことがもともと好きで、3人目の子どもを出産後に、ライターの仕事をスタート。自身の体験談や家族、ママ友からのエピソードを元に、姑に関するテーマを得意としている。また、フリーランスを目指す方へ向けた情報ブログを運営中。