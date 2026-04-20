リラックス中の猫にそっと触れてみたところ…？まるでマズルがオメガマーク（ω）そのものになってしまったようなほほえましい光景は29万3千回を超えて表示され、2万7千件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：寝そべってリラックスしていた猫→そっと触れてみた結果…振り返った瞬間の『口元』がたまらない】

マズルにメロメロ

X（旧Twitter）アカウント『@suggarmich』に投稿されたのは、胸キュン必至の“猫の見返り美人図”のような一枚です。写真に登場するのは三毛猫のかわいい女の子。この日、飼い主さんは、寝そべってリラックスしていた三毛猫さんの横っ腹あたりにそっと指を這わせてみられたのだそうです。

飼い主さんの手に気づいた瞬間、三毛猫さんは首をぐるりと後ろへまわし、マズルをぷっくり膨らませながら、その手をじっと見つめてきたといいます。三毛猫さんのふっくらと前に出た口元、きゅっとまとまった鼻先、わずかに膨らむ頬が、見る人たちの心を和ませます。三毛猫さんは、怒っているわけでも驚いているわけでもなさそうで、ただ「何してるの？」と静かに問いかけるような柔らかいまなざしを向けていたとのことでした。

仲良し姉妹

他の投稿では、同居猫（こちらも三毛猫の女の子）と共に楽しく暮らす様子も披露してくれている三毛猫さん。片方の三毛猫さんは爪とぎツールの穴の中に頭を突っ込み、恐竜の卵を思わせるような後ろ姿を見せてくれていたのだとか。もう一方の三毛猫さんは、そんな卵もどきの背後を高速移動し、まるでUMAのような残像を残していたといいます。

なんともお茶目な三毛猫シスターズの自由気ままな日常の姿は、これからもたくさんの人々に笑顔と癒しを届け続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@suggarmich』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

記事冒頭でご紹介した印象的なマズルの投稿には、「マズルのぷくぷく感がたまらないです！」「吸い込まれそうなかわいさですね」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@suggarmich」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。