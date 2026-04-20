猫がしっぽを触られると怒る理由3選

猫はしっぽを触られるのを嫌がり、怒ることがあります。それはなぜでしょうか？

1.不快感を覚える

猫のしっぽは、重要な神経が集中しているデリケートな部分です。優しく触れたつもりでも、猫は強い刺激を感じることがあります。そのため、強く触ると不快感や痛みを覚えることがあるのです。

また、しっぽはバランス感覚を保ったり、感情を表すなど、とても大切な役割をはたしています。安易に触ってほしくないのでしょう。

2.触られるのに慣れていない

頭や顔まわり、背中などは猫が撫でられて喜ぶ場所です。ゴロゴロと喉を鳴らして気持ち良さそうにしてくれますね。

でも、しっぽは普段あまり触らない場所です。そのため、触られることに慣れておらず、急に触られるとびっくりしてしまいます。

特に保護されたばかりの猫などは、恐怖を感じてなかなか心を開いてくれないかもしれません。過去にしっぽを掴まれたなど、嫌な思いをしているとトラウマになっている可能性もあります。

3.拘束されたと感じる

しっぽを触ったりつかんだりする行為は、猫にとっては捕まえられたと感じることがあるようです。

猫は拘束されるのが苦手です。しっぽに触れられることで恐怖や怒りを感じ、相手を威嚇したり攻撃してしまうことがあります。

飼い主さんの信頼を失ってしまうこともあるため、気をつけましょう。

猫のしっぽに絶対してはいけないこと

猫のしっぽには重要な神経が集中しています。強くつかんだり、引っ張ったりするのは絶対にやめて下さい。神経に負担がかかり、健康を害する恐れがあります。突然しっぽに触れるのも、びっくりさせてしまうのでやめましょう。

小さな子どもがいる場合は、つかみやすいしっぽをギュッと握ってしまうことがあります。加減がわからずに強く引っ張ると猫も威嚇し、攻撃するかもしれません。

しっぽを触ったときに攻撃されないとしても、イカ耳になっていたり、しっぽを激しく振るなどしたら、イライラしているサインです。そのまま続けていると、引っかかれたり噛みつかれてケガをする恐れがあります。

まとめ

しっぽは猫にとって神経の集まる重要な部分です。怒らせてしまうので、触るのは極力控えましょう。

しっぽのつけ根を触られるのを喜ぶ猫は多いですね。お尻の部分をポンポンと軽く叩いてあげると腰を上げて気持ち良さそうにします。ただし、信頼関係が築けていない場合は、まだやめておきましょう。

しっぽまわりは慎重に。ブラッシングや健康チェックで触れるのは、絆が深まってからが良さそうです。