全米女子オープンゴルフ日本予選会

全米女子オープンゴルフ日本予選会が20日、千葉・房総CC房総ゴルフ場（東C＝6411ヤード、西C＝6397ヤード、ともにパー72）で開催された。計129人（プロ105人、アマ24人）が出場し、東西コースの計36ホールをプレー。ウー・チャイェン（台湾）、後藤未有、高橋彩華、オ・スミン（韓国）の上位4人が出場権を手にした。2000度生まれ、プラチナ世代の後藤はパターを替えたのが功を奏してトップで通過。宮里藍に憧れてゴルフを始めた25歳が、初めての海外メジャー切符を手にした。

後藤は36ホール目のプレーを終えると、顔見知りのカメラマンに「大丈夫ですかね」と聞いた。

129人出場で4人だけが切符を手にできる通過率3.10%の戦い。ツアー競技とは違い、スコアボードはない。だからこその質問だった。

「大丈夫も何も」。この返答で通過を確認した後藤は笑みを浮かべながら、クラブハウスへ歩を進めた。

「今日はパターに助けられました。長いのは10メートルぐらい、5メートルぐらいのもよく決まってくれました。今年はずっとパットに悩んでいたんですけど、初めて使ってみたパターがハマりました」

前週のKKT杯バンテリンレディスオープンは予選落ち。今季は出場7試合で予選通過は3試合のみで、トップ10はない。不振の原因はパットだったが、思い立ってマレット型のセンターシャフトからブレード型でロングネックのパターにチェンジ。ぶっつけ本番だったが、いきなりフィットしたという。

「いろいろ試してみるもんだなと思いました。タッチも合って、イメージも出てきました」

アマチュア時代は、ナショナルチームに選出されるエリート選手だった。だが、プロテストは2度目の挑戦で合格。同世代でツアー優勝を重ね、米ツアーを主戦場にする西村優菜、吉田優利、古江彩佳らに差をつけられているだけに、やっと海外メジャー出場権を手にできたことの喜びは大きい。

「私は宮里藍さんに憧れてゴルフを始めたので、ずっと海外でやりたい思いを持ってきました。せっかく出られるので、今日のように淡々とプレーしてゴルフを楽しみたいです」

武器はベースボールグリップから放つ切れるショット。後藤は今日、つかんだパットのフィーリングも維持して世界に挑戦する。

＜2025年全米女子オープン 日本予選会通過者＞ ※はアマチュア

1位（-8）後藤未有（67、69）

2位（-7）ウー・チャイェン（69、68）

3位（-4）高橋彩華（71、69）

4位（-2）※オ・スミン（71、71）

（4位は同スコアでオ・スミンと尾関彩美悠が並び、プレーオフでスミンが通過）

【過去5年の日本予選会からの本戦出場者と本選結果】※はアマチュア

・2025年（房総CC房総G）

サイ・ペイイン（予落）、林菜乃子（予落）、池羽陽向（予落）、泉田琴菜（予落）、※長澤愛羅（予落）、※木村葉月（予落）

・2024年（房総CC房総G）

尾関彩美悠（36位）、河本結（39位）、藤田さいき（予落）、サイ・ペイイン（予落）、木村彩子（予落）

・2023年（房総CC房総G）

岩井明愛（予落）、佐藤心結（53位）、木下彩（13位）、脇元華（予落）、三ヶ島かな（68位）

・2022年（房総CC房総G）

濱田茉優（予落）、高木優奈（69位）、識西諭里（予落）、早川夏未（予落）、※馬場咲希（48位）、※伊藤二花（予落）

・2021年（横浜CC）

仲西菜摘（予落）、川満陽香理（予落）、三宅百佳（予落）、勝みなみ（予落）、※小暮千広（予落）



（柳田 通斉 / Michinari Yanagida）