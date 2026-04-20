元NMB48でタレントの白間美瑠がこのほど、SPA！グラビアン魂デジタル写真集「Scale up」(扶桑社)の発売を記念して、誌面カットを公開した。



【写真】キャミに包まれて柔らかそう

本作は、週刊SPA！名物グラビアコーナー「グラビアン魂」で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んでいる。アイドルのイメージから脱却し、さらには妖艶さが増している白間。今回は縁起が良いゴールドの水着や黒のランジェリーを着こなして大人な魅力を大爆発させていく。



公開されたカットではキャミソールでマシュマロを包み込み、訴えかけるような妖しい表情でカメラのレンズを見つめている。また濡れ髪の黒ランジェリー姿で、ベッドでポージングをしたり、レース素材のシースルー衣装で、引き締まった太ももとぷりっとした桃を披露させたり、圧倒的な美貌で魅せつけてくれる。色香が増してきた“今”を大胆に写し出し、“Scale up”を感じてほしい。



白間は1997年大阪府生まれ。2010年にNMB48の1期生としてデビュー。21年に同グループを卒業した。現在バラエティほか多方面で活躍しており、24年にはABEMAの「私たち結婚しました5」に出演して話題を呼んだ。4th写真集「MERCI」が発売中。



（よろず～ニュース編集部）