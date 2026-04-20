自民党富山県第１選挙区支部の総会がおととい富山市で開かれ、中田宏衆議院議員を支部長とする新たな体制が発足しました。



おととい開かれた設立総会には、県連役員の国会議員のほか、県議や市議などが出席しました。



中田宏支部長

「先生方と共に、自民党がこの富山１区においてしっかりとこれからの政治を進めていくための基盤としての総支部。このあとどうぞよろしくお願いします」



富山１区の支部長は、前の支部長だった田畑裕明議員の無断架空の党員登録問題で空席となっていましたが、今回の衆院選で中田議員が当選し、党本部が新たな支部長に任命しました。出席した県連の宮本幹事長は。





自民党県連・宮本幹事長「県議、市議がこの２年間、大変な思いをされてきたことを一緒にそばにいて議論をして痛感している。何があっても誰が（衆院選に）出たいといっても、びくともしない富山市第１選挙区を作ることが、ここにいる県議、市議の使命」一方、田畑議員は今回の衆院選で比例にくら替えして当選し、その後、県の比例区第一支部長に選任されましたが、現在も市連や県連の役職には就いていません。県連は、今月中には今後の方向性を固めたいとしています。