小型犬には強気ですが大型犬は見た瞬間に…！？あまりにも違う態度をみせるわんこの姿がSNSで話題を集め、投稿は記事執筆時点で16万回再生を突破。「そういうとこやぞｗｗ」「振り向きもしないの草」「分かりやすくて可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：小型犬には強気な犬→遠くに『大型犬』を見つけた瞬間…判断が早すぎる『まさかの態度の差』】

小型犬には強気なわんこ

TikTokアカウント「bellathorpe02」の投稿主さんは、「ベラ」ちゃんという可愛いポメ柴と暮らしています。ちょっぴり怖がりさんだというベラちゃん、散歩中に他のわんこに遭遇すると分かりやすすぎる反応をするそうです。

まずは小型犬と出会ったとき。前方にその姿を見つけると自ら駆け寄り、『ワンワンッ！』と威勢よく吠えるのだそう。自分と同じくらい、もしくは小さなわんこには、『ガルゥ～』とかなり強気に詰め寄っていくのだとか。

大型犬と遭遇するとまさかの…！？

続いては大型犬と遭遇したときの反応です。かなり遠くにいる大型犬にいち早く気づき、瞬殺で来た道を戻るベラちゃん…！「大型犬センサー」の作動の早さには驚きを隠せません。

いっさい振り向きもせず、ひたすらに前だけを見て猛ダッシュ！リードもピンと張るほどのダッシュに投稿主さんも一緒になって走りながら、思わずフフッと笑いがこぼれてしまったそう。さらにフリフリとお尻を振りながらの全速力…。投稿主さん目線のベラちゃんはむしろ眼福です。

永遠に走り続けるのではないかと思ってしまうほど、その勢いは加速するばかり。ベラちゃんの180度違う態度の差には、多くの人が爆笑したのでした。

この投稿には「逃げ足はやっ！」「一目散とはこのこと(笑)」「ビビりさん♡」など、多くのコメントが寄せられています。

優しいわんこの「怒りスイッチ」とは？

ふだんは温厚で優しいベラちゃんも、怒りのスイッチが発動することがあるのだそう。まずは新しいおもちゃに近づこうとしたとき。『取らないで！』と甲高い声で吠えて投稿主さんに突撃…！

続いては、投稿主さんがベラちゃんを指で煽ったとき。ベラちゃんの目の前で人差し指を立てて前後に振り続けると、これまた『ワンッ！』と飛びついてきたそう。からかわれていると思うのでしょうか…！？

最後は目の前で手を振り「バイバイ」をしたとき。これまでは様子を見るような仕草もありましたが、このときばかりは『行かないで！』とすぐに反応…！大好きなご主人様とバイバイしたくない気持ちの表れでしょう。感情豊かでチャーミングなベラちゃんとの日々は、楽しそうで羨ましい限りです♡

TikTokアカウント「bellathorpe02」には、他にもベラちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「bellathorpe02」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております