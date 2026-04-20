山形市内でもっとも開花が遅いといわれている西蔵王放牧場のオオヤマザクラがいま、見頃を迎えています。

【写真を見る】山形市で最も開花が遅いといわれる桜が見ごろ！ 西蔵王放牧場のオオヤマザクラ 桜と残雪の月山のコラボレーション！

標高６００メートルほどの西蔵王放牧場です。いま牧場内は、ピンク色のオオヤマザクラで彩られています。

晴天となったきょうは、青空に映えるサクラと残雪の月山のコラボレーションも楽しむことができました。

西蔵王放牧場のオオヤマザクラは、例年、４月下旬から５月上旬にかけて見頃を迎えるということですが、今年はすでに満開となっています。

牧場内を散策していると・・・

大内希美アナウンサー「駐車場から１５分ほど登ってきましたがあちらに１本のオオヤマザクラがあります。斜面で力強く咲いています」

■訪れた人は



仙台市から「タイミングが良くて満開。きれい。雪深い中で耐えた感じがしてそれでいて繊細」

牧場内の多くの場所で、サクラが咲いているため、見る場所や角度によって違った景色を楽しむことができるのも魅力のひとつです。





山形市から「ピンクもきれいだし花びらが散っていくのもきれい」

「（Ｑ今年の桜は早い？）かなり早い。ギリギリ間に合った」

「きょうが最後かな～」

■多くのカメラマンの姿も！

きょうは多くのカメラマンの姿も。今だけの風景をカメラに収めようとシャッターを切っていました。

宮城県から「桜吹雪を撮ろうと思ってきた。風が吹くのを待っている」

風が吹くとひらひらと舞う桜の花びら。散り際の桜も風情がありとても綺麗でした。

山形市から「月山とのコントラストがとても素敵だった。朝日連峰もよく見えて。

（Ｑ良い写真が撮れました？）撮れた。『こういうの撮りたいな』と思っていたので良かった」

西蔵王放牧場の桜は今週いっぱい楽しめそうだということです。