気象庁は、20日午後7時48分に津波観測に関する情報を発表しました。

津波による潮位変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることがあります。場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。今後、津波の高さは更に高くなることも考えられます。

20日午後7時43分までに観測された津波の観測時刻と最大高さは次の通りです。

■北海道太平洋沿岸東部＜津波注意報：1m＞

・浜中町霧多布港

第1波：第１波識別不能

観測最大：20日午後6時59分 0.2m

■北海道太平洋沿岸中部＜津波警報：3m＞

・浦河

第1波：第１波識別不能

観測最大：20日午後6時31分 0.4m

・えりも町庶野

第1波：第１波識別不能

観測最大：20日午後6時8分 0.2m

■北海道太平洋沿岸西部＜津波注意報：1m＞

・苫小牧東港

第1波：第１波識別不能

観測最大：20日午後7時34分 0.3m【更新】

・白老港

第1波：第１波識別不能

観測最大：20日午後7時15分 0.3m

・渡島森港

第1波：20日午後6時16分 押し波

観測最大：20日午後7時25分 0.1m

■青森県太平洋沿岸＜津波警報：3m＞

・むつ市関根浜

第1波：20日午後5時49分 押し波

観測最大： 観測中

・むつ小川原港

第1波：20日午後5時33分 押し波

観測最大：20日午後7時5分 0.2m

・八戸港

第1波：20日午後5時37分 押し波

観測最大：20日午後6時39分 0.4m

■岩手県＜津波警報：3m＞

・宮古

第1波：20日午後5時10分 押し波

観測最大：20日午後5時22分 0.4m

・大船渡

第1波：20日午後5時21分 押し波

観測最大： 観測中

・釜石

第1波：20日午後5時19分 押し波

観測最大： 観測中

・久慈港

第1波：20日午後5時26分 押し波

観測最大：20日午後5時34分 0.8m

■宮城県＜津波注意報：1m＞

・石巻市鮎川

第1波：20日午後5時38分 押し波

観測最大：20日午後7時34分 0.3m【更新】

・仙台港

第1波：20日午後6時16分 押し波

観測最大：20日午後6時45分 0.3m

■福島県＜津波注意報：1m＞

・相馬

第1波：20日午後6時12分 押し波

観測最大：20日午後6時37分 0.3m