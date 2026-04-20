高市総理が「避難態勢の維持」呼びかけ

青森県で震度5強を観測し、北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表されたことを受け高市総理は、すぐに避難できる態勢を維持することなどを呼びかけました。

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高市総理

「今後さらに北海道三陸沖後発地震注意情報が発表される可能性もあります。防災対応をとるべき地域にお住まいの方は、日頃からの地震への備えの再確認として、避難場所、避難経路の確認などをしてください。また、1週間程度、後発地震注意情報の発表に伴う特別な備えとして、すぐに避難できる態勢の維持、非常持ち出し品の常時携帯などしてください」

「北海道・三陸沖後発地震注意情報」について

「北海道・三陸沖後発地震注意情報」は、北海道から千葉県の太平洋側に津波を伴う巨大地震が起きる可能性が普段よりも高まっていると評価された場合に発表され、発表されれば、対象のエリアには1週間の防災対応が求められることから、高市総理は避難態勢の維持などを呼びかけました。

政府として危機管理に万全を尽くす

その上で、社会経済活動については、継続するよう求める一方、沿岸地域で揺れを感じたり、津波警報などが発表されたりした場合には、直ちに避難することが重要だと訴え、政府としては、危機管理に万全を尽くすとしています。