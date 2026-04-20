日本サッカー協会は２０日、都内で技術委員会を開催した。会議後、山本昌邦技術委員長がメディア対応を行い、北中米Ｗ杯に、通常の大学生からなる分析グループ（約５０人）とは別に、各カテゴリーのテクニカルスタッフ及び、Ｊクラブから約１０人の分析スタッフが加わる方向であることを明かした。

山本技術委員長は「まだ確定ではないが、（Ｊクラブから）お手伝いしてもらえる。仕事量によって、変わってくるので、このあと最終調整する。オールジャパンで（臨みたい）。決勝トーナメントのところで（分析の）マンパワーの必要性がある。そういうことを含め、日本のなか全体でＳＡＭＵＲＡＩ ＢＬＵＥをサポートする体制というのも、まだまだ進化し続けている」と説明した。

また山本技術委員長は、「森保監督が（続投してからの）４年間、日本の選手たちの力を引き出してもらっている。コーチングスタッフも増え、テクニカルスタッフも充実したことで言うと、この４年間でかなり成長があった。なにより、監督自身のチームのマネジメントの仕方が、前回とは違うアプローチになっている。今、現状（日本代表は）組織も含めて成長し続けている段階」とも話した。