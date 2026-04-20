コントレイル産駒のゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎）が、武豊騎手との新コンビで青葉賞・Ｇ２（２５日、東京）に挑む。上原佑調教師は「手も合いそうですし、東京２４００メートルは豊さんの庭。うまく力を引き出してほしいと思います」とレジェンドの手綱さばきに期待。「東京はデビュー戦で強い競馬をしてくれたし、ストライドが大きいので合うと思います」と舞台適性にも自信をのぞかせた。

同厩舎からは皐月賞でライヒスアドラーが３着、フォルテアンジェロが５着に入り日本ダービーへの出走権を獲得。京成杯の勝ち馬グリーンエナジーを含め既に３頭が出走可能となっており、ここで権利を取れば０２年の藤沢和雄元調教師以来となる４頭出しも見えてくる。

同調教師のもとで研修も行ったトレーナーは「藤沢先生以来、ということになればとても名誉なことです」とニッコリ。無敗の３冠馬である父にとっても、初年度で大一番に産駒を送り込めれば大きな価値となる。様々な思いを背負うトライアル出走へは抽選待ち。週明けの段階では１５分の８で、まずは第一関門を突破したい。