ゴンチャ新作マンゴープリンで贅沢時間♡濃厚デザートティー登場

とろける甘さとフルーティーな香りが魅力のマンゴーを贅沢に楽しめる、ゴンチャの人気シリーズ「GO！GO！MANGO！」第2弾が登場♡今回の主役は、まるでスイーツのような“飲むデザート”「リッチ マンゴープリン」。濃厚でありながらも後味はすっきりと、これからの季節にぴったりの一杯です。気分に合わせて楽しめる多彩なラインナップにも注目です♪

濃厚マンゴーの贅沢デザート感

「リッチ マンゴープリン」は、最高級品種アルフォンソマンゴーを含む2種のマンゴーを使用したオリジナルプリンが主役。

とろりとなめらかな口あたりに、芳醇なマンゴーソースが重なり、まるで本格スイーツのような満足感を楽しめます。

ベースにはフルーティーな香りの阿里山ウーロンティーを採用し、濃厚な甘みを引き立てながらも後味はすっきり。最後まで飽きずに味わえる絶妙なバランスが魅力です。

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選べる3種のドリンクラインナップ

リッチ マンゴープリン ミルクティー（ICED/M）

価格：670円

リッチ マンゴープリン ココナッツミルクティー（ICED/M）

価格：720円

リッチ マンゴープリン ジェラッティー（FROZEN/M）

価格：700円

気分やシーンに合わせて選べる3種のドリンクが登場。さらに単品のリッチ マンゴープリンは100円で追加可能。

ココナッツミルクティーは、ココナッツソースのまろやかなコクが加わり、よりアジアンテイストな味わいに。

ジェラッティーはシャリっとした食感が楽しく、暑い日にぴったりの爽やかな一杯です。

※生のマンゴーを原料に使用しているためマンゴーの皮や繊維が残る場合がございます。お召し上りいただいても健康に影響はございません。

よくばりマンゴーカスタムも必見

ジューシーマンゴーティー（ICED/L）

価格：480円＋トッピング290円

阿里山ウーロンティー＋マンゴープリン×2＋アロエで、食感も楽しい一杯。

マンゴーマンゴー トロピカルティー（ICED/M）

価格：570円＋トッピング100円

マンゴー阿里山ティーエードにマンゴープリンをプラスし、より濃厚な味わいに。追加トッピングは2つまで可能で、自分好みにアレンジできるのも嬉しいポイントです。

ご褒美にぴったりな一杯を♡

濃厚なマンゴーの甘みと、すっきりとしたお茶のバランスが楽しめるゴンチャの新作は、日常を少し特別にしてくれる存在。

デザート感覚で楽しめるので、ちょっとしたご褒美やリフレッシュタイムにもぴったりです♡

その日の気分に合わせてカスタマイズしながら、自分だけのお気に入りの一杯を見つけてみてください♪