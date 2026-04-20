64歳の“関西のおばちゃん”→すごい人だった 元カプコンのサウンドクリエイター、YouTubeなど話題に
64歳の“関西のおばちゃん”サウンドクリエイター「おかんP」が、SNS開設から1年7ヶ月で総フォロワー35万人、累計再生1億回超を記録している。
【動画】おかんP、ファミマとマリオの曲を合体 エヴァの曲解説も
「おかんP」のYouTubeは、ゲーム音楽などの解説や即興作曲などが話題。実は、カプコンで『ロックマン3』などのゲーム音楽を手がけた藤田晴美氏だった。1991年にカプコンを退社後、フリーのサウンドクリエイターや障がい者施設で音楽療法プログラムに携わっていた。
「おかんP」のアカウントは、大阪・豊中の株式会社Cloud Illusionが仕掛けたもので、「関西のおばちゃん」という見せ方で才能を掘り起こした。
今後、5月15日には大阪・Yogibo META VALLEYでバンド「無双インフィニティ」として初ライブを控える。メンバーは、おかんPのほか、伊藤賢治（イトケン）、森田交一（魔王魂）、今村孝矢、ボーカルはZ世代のインフルエンサー・Mumeixx。
【動画】おかんP、ファミマとマリオの曲を合体 エヴァの曲解説も
「おかんP」のYouTubeは、ゲーム音楽などの解説や即興作曲などが話題。実は、カプコンで『ロックマン3』などのゲーム音楽を手がけた藤田晴美氏だった。1991年にカプコンを退社後、フリーのサウンドクリエイターや障がい者施設で音楽療法プログラムに携わっていた。
今後、5月15日には大阪・Yogibo META VALLEYでバンド「無双インフィニティ」として初ライブを控える。メンバーは、おかんPのほか、伊藤賢治（イトケン）、森田交一（魔王魂）、今村孝矢、ボーカルはZ世代のインフルエンサー・Mumeixx。