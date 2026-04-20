◇MLB ロッキーズ 9-6 ドジャース(日本時間20日、クアーズ・フィールド)

ドジャースはこの日メジャー初昇格したライアン・ウォード選手を「7番・ファースト」で即スタメン起用。5打数2安打1打点とアピールしました。

2019年ドラフト8巡目で入団したウォード選手は、これまで7年間マイナーで活躍。通算696試合に出場し打率.266、154本塁打、520打点。昨季は143試合で36本塁打、122打点と圧倒的な打撃成績を残し、メジャー初昇格をつかみました。

これまでファーストでスタメン出場を続けてきたフリーマン選手が、「父親リスト」入りに伴い日本時間20日の試合から欠場。代役として入りましたが、デビュー戦で活躍をみせました。

チームを率いるロバーツ監督は、「彼のこれまでの努力が報われた証だと思う。彼はトッププロスペクトではなかった選手だが、私は実力を信じている」とメジャーデビューについて言及。MLB随一の選手層を誇るドジャースに現れた28歳の有望株は、今後どのような活躍を残すのでしょうか。