圧倒的な美貌を誇る「くびれ女王」こと林ゆめさんが、週刊SPA！4月21日号のグラビア企画「推し撮」に登場しました。



【写真】ミニTシャツからまん丸バストがくっきり くびれ女王が20代ラスト写真集

衣装やロケのシチュエーションを視聴者と決める同誌の企画「推し撮生会議」。今回のテーマは「平成ギャル」。ゲームセンターをロケ地に、ルーズソックスと三角ビキニを合わせた刺激的な衣装で、林さんがセクシーな平成ギャルへと大変身。部屋やゲーセンで見せる艶やかな姿に、ドキドキが止まりません。（撮影／高橋慶佑 ヘアメイク／小林都志乃 スタイリング／毛塚由恵）



林さんは自身のX（@H_yume_1018）で「週刊SPA!に掲載されています みんながテーマを考えてくれた平成ギャル 人生初めてのギャルになりました ぜひ紙面でも見てね！」と呼び掛け、撮影時の画像などを公開しています。



【林ゆめさんプロフィール】

1995年10月18日生まれ。北海道出身。T168B84W58H87 「世界でもっとも美しい顔100人」に3年連続でノミネート。身長168cmと恵まれたスタイルとビジュアルを武器に、誌面・モデルの活動や「ラブパワーキングダム 2」などバラエティ番組など多く出演。 2021年から自身の地元北海道富良野市の「ふらの観光親善大使」に任命をされ地元富良野市の PRを積極的に行っており北海道のテレビ番組にも出演