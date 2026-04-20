「運動神経がよすぎる」元モー娘。メンバー、3連続バク転の動画に「アクション女優いけるんじゃ？」の声
元モーニング娘。の生田衣梨奈さんは4月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。3連続でバク転を決める動画を公開しました。
【写真】生田衣梨奈が連続バク転を披露
コメントでは「なつかしい。ほんとに綺麗だね」「ロンダード無しで三回連続はすごい」「アクロバットめちゃくちゃ好き。あの頃のツアーが懐かしい」「アクロバット懐かしい。武道館での連続バク転とかめちゃくちゃカッコよかった！！！」「運動神経がよすぎる」「アクション女優いけるんじゃ？」など、モーニング娘。時代のステージを懐かしむ声や絶賛のコメントが多数寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】生田衣梨奈が連続バク転を披露
「ロンダード無しで三回連続はすごい」生田さんは「昔はこんな事よくしてた」とつづり、1本の動画を公開。黒いトップスにピンクのパンツ姿で、助走（ロンダード）なしの状態から3連続バク転を成功させる様子を披露しました。わずか5秒の動画ですが、身体能力の高さとこれまでの努力が感じられる内容となっています。
「可愛すぎる」普段はかわいらしい写真を披露している生田さん。2月14日には「Happy Valentine」とつづり、1枚の写真を公開しました。赤と白を基調にした衣装で、「LOVE」と書かれたチョコレートを手に持っています。ファンからは「可愛すぎる」「声出たwwwありがとうございます」「顔の綺麗さと中身の面白さにギャップがあるえりぽんは天丼好き」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)