「マドリーじゃなければ輝ける」19歳のセレソンFWが王者パリSG相手に１G１Aの大活躍！ 「やはりレベルが一つ上」「シュート力おかしい」など脚光
今冬にレアル・マドリー（スペイン）からリヨン（フランス）にレンタル移籍したエンドリッキが、昨季王者を相手に抜群の存在感を示した。
リヨンは現地４月19日、リーグ・アンの第30節でパリ・サンジェルマンと敵地で対戦。２−１で勝利した。
この一戦で全得点に絡む大活躍をみせたのが、エンドリッキだった。スコアレスで迎えた６分、ボックス内でアフォンソ・モレイラのパスに反応すると、迷わず左足を一閃。鋭い一撃をニアサイドに突き刺す。
さらに18分には、自陣中央で相手のヴィティーニャとのルーズボール争いを制して前方にスルーパス。これに反応したモレイラが、一気にゴール前まで持ち運び、冷静なシュートをゴール左に流し込んだ。
19歳のブラジル代表FWは、今季４点目をマークするなどハイパフォーマンスを披露。SNS上では「ブラジルの希望」「えぐい」「ポテンシャルが開花してきたか!?」「やはりレベルが一つ上」「確実に将来バロンドール獲るだろうな」「マドリーじゃなければ輝ける」「シュート力おかしい」「パリ相手に覚醒してる」「実力は本物」などの声が上がった。
神童の活躍ぶりにファンが魅了された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】エンドリッキがパリSG相手に躍動！ ニアサイドを射抜く強烈弾＆スルーパスでアシスト
リヨンは現地４月19日、リーグ・アンの第30節でパリ・サンジェルマンと敵地で対戦。２−１で勝利した。
この一戦で全得点に絡む大活躍をみせたのが、エンドリッキだった。スコアレスで迎えた６分、ボックス内でアフォンソ・モレイラのパスに反応すると、迷わず左足を一閃。鋭い一撃をニアサイドに突き刺す。
19歳のブラジル代表FWは、今季４点目をマークするなどハイパフォーマンスを披露。SNS上では「ブラジルの希望」「えぐい」「ポテンシャルが開花してきたか!?」「やはりレベルが一つ上」「確実に将来バロンドール獲るだろうな」「マドリーじゃなければ輝ける」「シュート力おかしい」「パリ相手に覚醒してる」「実力は本物」などの声が上がった。
神童の活躍ぶりにファンが魅了された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】エンドリッキがパリSG相手に躍動！ ニアサイドを射抜く強烈弾＆スルーパスでアシスト