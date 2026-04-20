アメリカ軍がホルムズ海峡の封鎖を続ける中、トランプ大統領は封鎖を突破しようとしたイラン船籍の船を攻撃したことを明かしました。両国の緊張が高まる中、再協議の行方は不透明な状況です。

日本時間の20日午前、アメリカ軍はイランの貨物船に警告を行う映像を公開しました。この中で米軍は次のように貨物船に警告していました。

「トースカ（船名）へ、トースカへ。機関室から退避せよ。貴船を無力化する砲撃の準備ができている」

そして貨物船に向け砲撃も行いました。さらに、貨物船を制圧するため、海兵隊員がヘリで乗り移る映像も公開しました。

ホルムズ海峡をめぐり一気に緊張が高まっています。その情勢はここ数日でめまぐるしく変わりました。

まず17日、イラン側は「全ての商船にホルムズ海峡を完全に開放する」と、条件付きで表明。すると、トランプ大統領は歓迎しました。

「ありがとう！」

「海峡は完全に開放された」

ただ、イラン関連の船を対象にした海峡の“逆封鎖”の方は続ける方針も表明しました。

すると、猛反発したイラン軍がわずか1日で「海峡は以前の状態に戻った」と“再封鎖”を宣言しました。さらに18日には、インド船籍のタンカー2隻がイランから銃撃を受ける事案が発生。ホルムズ海峡周辺に停泊する船では攻撃を受けた船からとみられる音声が記録されていました。

音声は次の通りです。

「革命防衛隊海軍へ。こちらサンマーヘラルド。通航許可は得ています！」

イラン当局へ「通航許可を得た」と必死に訴えます。

「リストに名前があるでしょ！あなたは我々を撃っています！戻らせて！」

乗組員は無事だったということです。

また、船の位置情報を可視化したサイトでも、刻々と変化する状況に翻弄される様子がみられました。

イラン側の最初の「開放」の発表後、多くの船が一斉に海峡に向かいますが、引き返しました。その後も、一部が海峡を抜けましたが、多くの船は通過を断念し、戻っていきました。石油貿易の大動脈の完全な通航再開にはほど遠い状況です。

一方、アメリカとイランの2回目の協議が予定されているパキスタンでは20日、厳重な警備が敷かれ、準備が進められました。

再協議についてトランプ氏は「私の代表団はパキスタンに向かっている」と述べ、協議は予定通り開かれるとの立場です。さらに「我々は非常に公平で合理的な取り引きを提案している」と強調する一方で、「もし受け入れなければ、イランの全ての発電所と橋を破壊するつもりだ」と再攻撃もちらつかせました。

これに対し、イラン国営メディアは「アメリカとの2度目の協議への参加は拒否した」と報じました。その理由として、アメリカが度を越した要求を突きつけていることやホルムズ海峡の「逆封鎖」などを挙げました。

現在、設定されている停戦期限は日本時間22日までで、戦闘の再開を避けることが不透明になってきました。