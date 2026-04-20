欧州株　引き続きマイナス圏推移、中東情勢めぐる不透明感で
東京時間19:22現在
英ＦＴＳＥ100　 10601.79（-65.84　-0.62%）
独ＤＡＸ　　24381.45（-320.79　-1.30%）
仏ＣＡＣ40　 8337.32（-87.81　-1.06%）
スイスＳＭＩ　 13229.99（-196.73　-1.49%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:22現在
ダウ平均先物JUN 26月限　49419.00（-222.00　-0.45%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7134.25（-27.25　-0.38%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　26723.00（-102.50　-0.38%）