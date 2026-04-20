欧州株 引き続きマイナス圏推移、中東情勢めぐる不透明感で
欧州株 引き続きマイナス圏推移、中東情勢めぐる不透明感で
東京時間19:22現在
英ＦＴＳＥ100 10601.79（-65.84 -0.62%）
独ＤＡＸ 24381.45（-320.79 -1.30%）
仏ＣＡＣ40 8337.32（-87.81 -1.06%）
スイスＳＭＩ 13229.99（-196.73 -1.49%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:22現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49419.00（-222.00 -0.45%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7134.25（-27.25 -0.38%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 26723.00（-102.50 -0.38%）
東京時間19:22現在
英ＦＴＳＥ100 10601.79（-65.84 -0.62%）
独ＤＡＸ 24381.45（-320.79 -1.30%）
仏ＣＡＣ40 8337.32（-87.81 -1.06%）
スイスＳＭＩ 13229.99（-196.73 -1.49%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:22現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49419.00（-222.00 -0.45%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7134.25（-27.25 -0.38%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 26723.00（-102.50 -0.38%）