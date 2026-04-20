青森で最大震度5強 東海地方では最大震度2を観測

20日午後5時前に青森県で発生した地震を受けて「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されました。東海3県は対象エリアではありませんが、根室沖から三陸沖にかけてマグニチュード8クラス以上の規模の地震が発生する可能性が、平時より高まっていることを念頭に、備えの再確認をお願いします。

【写真を見る】｢北海道･三陸沖後発地震注意情報｣とは？気象庁が発表 東海3県でも最大震度2を観測 青森県で震度5強の地震

20日午後4時53分ごろ、青森県三陸沖で発生した地震は、青森県階上町で震度5強を観測し、震源の深さは約10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは速報値で7.5となっています。

東海地方では愛知県弥富市・愛西市・飛島村で震度2を観測しました。また、以下の地域で震度1を観測しています。

東海3県で震度1を観測した場所は？

■愛知県

名古屋千種区・東区・北区・中村区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・一宮市・春日井市・津島市・刈谷市・安城市・常滑市・稲沢市・東海市・大府市・知立市・尾張旭市・高浜市・清須市・みよし市・あま市・東郷町・大治町・蟹江町・東浦町・武豊町

■岐阜県

中津川市・岐阜市・羽島市・海津市・輪之内町・安八町・大野町

■三重県

桑名市・鈴鹿市・木曽岬町・朝日町・川越町

｢北海道・三陸沖後発地震注意情報｣ とは？

気象庁は午後7時半から会見を行い「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しました。



この情報は、去年12月に青森県東方沖で発生した地震を受けて初めて発表されました。発表は、今回で2回目です。

この情報は、北日本の太平洋沖で基準以上の規模の地震が起きたとき、そのあとに「より規模の大きな地震」が起きる可能性が平時より高まっていると評価された場合に注意を呼びかけるものです。

気象庁は、今後1週間程度今回と同じ規模以上の地震の発生への注意と備えを呼びかけています。



東海3県は、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の対象エリアではありませんが、東日本大震災では名古屋市で震度4を観測し、愛知県外海と伊勢・三河湾、三重県南部に津波警報が発表されました。

根室沖から三陸沖にかけてマグニチュード8クラス以上の規模の地震が発生する可能性が、平時より高まっていることを念頭に、備えの再確認をお願いします。