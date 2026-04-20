４月２０日夕方、三陸沖を震源とする地震がありました。



北海道太平洋沿岸中部に津波警報が発表されており、高さ３メートルの津波が予測されています。



（防災無線）「津波警報が発表されました。今すぐ高台に避難してください」



浦河町の情報カメラの映像です。



船が次々と沖合へ避難していきます。



こちらは午後５時過ぎの新ひだか町です。



津波から避難する車でしょうか。



車列ができ、道路が渋滞しています。





２０日午後５時前、三陸沖を震源とする地震が発生し、青森県で震度５強を観測。気象庁は北海道太平洋沿岸中部に津波警報を、太平洋沿岸東部と西部に津波注意報を発表しました。十勝・日高地方の沿岸には最大３メートルの津波が押し寄せる恐れがあるとして、警戒を呼び掛けています。

函館市の情報カメラも小刻みに揺れていました。



（東海林記者）「函館市内でも緊急地震速報が発表されました。ご覧のように少し揺れを感じます」



函館山には避難してくる車が続々と集まりました。



（函館市民）「揺れました」



（函館市民）「１、２時間ここにいて自宅に戻ろうかと思っています」



気象庁はさきほど津波に関する会見を開き、注意を呼びかけました。



（気象庁 清本真司地震津波対策企画官）「津波警報ですが、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県に対して発表しています。沿岸部や川沿いにいる人はすぐに高い所に避難してください」



気象庁によりますと、午後６時３１分に浦河で４０センチの津波が観測されました。



警報が解除されるまで、安全な場所から離れないでください。