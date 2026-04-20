日本名水百選、湧水町の「丸池湧水」で清掃活動が行われました。清掃活動といっても単なる掃除ではありません。池の水を丸ごと抜いての大がかりな清掃です。「池の水を全部、抜いたら…」。そこに広がっていたのは？



日本名水百選の1つ、湧水町の丸池湧水。1日約6万トンの水が湧き出していて遠くから汲みに訪れる人もいます。



(水を汲みに来た人)

「自然にろ過されて、ミネラルがおいしい」





丸池湧水の美しさを堪能できる場所もあります。そんな丸池湧水で作業が始まったのは20日午前5時過ぎ。水門が開けられ水を抜き始めました。約3時間かけて池の水がすべて抜かれました。毎年、ゴールデンウイーク前にボランティアで行われている清掃活動。今年も地元の有志や役場の職員など90人が参加しました。(湧水町商工観光PR課・山門芳貴さん)「みんなで丸池をきれいにして、みんなの憩いの場になるように清掃を行っています」(岡本善久アナウンサー)「池の水を全部、抜いたら、こうした『藻』が出てきました。生臭いです」今年の藻は、少し様子が違うようです。(参加者)「昔と藻の種類が変わっている。生活しにくい動物もいると思います」こちらは「カワニナ」。ゲンジボタルが餌にしていて、「カワニナ」が生息する所にゲンジボタルはやってきます。中でも目立ったのが、アメリカザリガニ。子どもたちには人気の生き物ですが水草や水生昆虫を食い荒らし、生態系を壊す厄介な存在、外来生物です。(参加者)「誰が（アメリカザリガニを池に）入れたのか？分からないが、繁殖力がとにかく強いので、放っておいたらどんどん増えてくる」丸池湧水の大清掃は、このアメリカザリガニを駆除する目的もあるそうです。20日も、たくさんのザリガニが駆除されました。池の水を丸ごと抜く清掃活動に合わせて地元・栗野小学校の5年生38人が丸池湧水を訪れました。普段は入れない丸池湧水の中に入って生き物を観察しました。すると、サワガニや、ドンコも姿を現しました。(ドンコを触る子供たち)「ヌメヌメする」環境省のレッドリストで絶滅危惧Ⅱ類に指定されている「ゲンゴロウ」もいました。(栗野小の女子児童)「池に入って全身ずぶぬれ。でも、いろんな生き物がいて楽しかった」(栗野小の男子児童)「（大人が清掃活動に）取り組んでいて、丸池をいい池にしようという気持ちが見えた」今年は、消防団のポンプ車も出動して池の石垣にこびりついた苔を放水で洗い流しました。(地元の消防団)「人間だけで（清掃）しようと思っていたが、全然、壁際の汚れが取れないので、消防車を1台持ってきた」地元の住民たちが協力して行う清掃活動。今年は、軽トラック2台分の水草などが除去されたということです。(参加者)「ほっとしたよ、綺麗になったから。臭いもとれた」清掃を終えた池には、再び湧き水がたまり、澄んだ水が戻りました。(岡本善久アナウンサー)「清掃活動が終わって、池に水が溜まってきました。ご覧ください。池の水が透き通る水に入れ替わり、気持ちがいいです」まもなく、ゲンジボタルがやってくる季節。地元の努力で守られた水辺に、今年もやさしい光が帰ってきます。