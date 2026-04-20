笑顔で食事を楽しむ姿とは裏腹に、ネット上では批判の声が広がっている──。

タレントのあびる優（39）が4月13日、Instagramを更新。大手寿司チェーン店の「くら寿司」で食事を堪能する様子を投稿したが、タンクトップ姿でタトゥーを露出させたスタイルが物議を醸している。

あびるといえば、2001年に朝の子ども向けバラエティ番組『おはスタ』（テレビ東京系）に“おはガール”として出演し、15歳で芸能界デビュー。その後はバラエティ番組を中心に活躍し、明るく奔放なキャラクターで人気を集めた。しかし2005年、バラエティ番組で過去の万引き行為を告白して大きな批判を浴び、活動を自粛。しばらく表舞台から消えることになった。

プライベートでは2014年に格闘家の才賀紀左衛門（37）と結婚し、長女を出産するも2019年に離婚。その後、“親権トラブル”が取り沙汰された。

「離婚当初は才賀さんが親権を持っていましたが、2020年にあびるさんが親権者変更などを求めて調停を提起。2021年に東京高裁があびるさんへの親権者変更と長女の引渡しを決定したものの、才賀さんは応じなかったと一部週刊誌で報じられました。2年以上にわたって親権争いが繰り広げられましたが、現在も長女は才賀さんの元で暮らしています」（芸能ライター）

そんななか今回の投稿であびるは、東京で初めて「くら寿司」を訪れたことを報告。動画には、寿司を前にビールジョッキを手にする様子が収められていた。露出度の高い服装も相まって、《相変わらず可愛くて色っぽい》《すごいスタイル》といった好意的な声も見られた。

一方で、両腕や首などに入ったハートや太陽、星、英字といったカラフルで多彩なタトゥーがはっきり見える服装については、賛否が分かれている。とりわけ家族連れの利用も多い飲食店という場面での露出に違和感を覚える人も少なくないようで、

《くら寿司のような家族で利用する場所であえてイレズミを見せる服装ってどうかと思う》

《威圧感しかない》

《タトゥーしてるのが悪いわけではないがタトゥーをして圧をかける人が嫌なんですよ》

など、否定的な意見も相次いでいる。

かつて“おはガール”として親しまれた存在だけに、現在の姿とのギャップに戸惑う声も少なくないようだ。