◆京滋大学野球春季リーグ戦 ▽第３節２回戦 佛教大３―１びわこ成蹊スポーツ大（２０日・カローラ滋賀はちまんスタジアム）

第３節２回戦が行われた。６季連続優勝を目指す佛教大はびわこ成蹊スポーツ大に勝利。１勝１敗で３回戦に臨む。リーグ戦初登板の高橋龍史（３年＝三重・海星）が６回を２安打無失点の好投で勝利を呼び込んだ。

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負ければ勝ち点を落とす重要な試合、國友健一監督（４０）が先発マウンドに送ったのは、リーグ戦登板がない高橋だった。

「緊張させないように“予告先発”はせずに、今朝伝えました」と國友監督。高橋は「みんなから言われて（先発という）予感もありました。プレッシャーもあったけれどゾーンに投げてカウントを取ろうと思った」と黙々と腕を振り、６回２安打無失点で初白星だ。

投げられない日々を力に変えた。入学直後の５月、右肘トミージョン手術を受けた。リハビリのため昨年１０月まではボールを投げることもできず、黙々とトレーニングをこなした。

手術後は最速も３キロ増の１４６キロにアップ。「（不安なしに）思い切り投げることが出来たのが良かった」。この日はフォーク、カーブを交えて、淡々と打ち取った。

佛教大は最速１５２キロのエース・野村亮輔（４年＝綾羽）を擁しリーグ５連覇中だが、１９日の１回戦で野村が先発も６回６失点で黒星を喫していた。負ければ優勝争いから一歩後退となる苦しい展開で現れた新星。異なるタイプを擁する強力投手陣に頼もしいピースが加わった。