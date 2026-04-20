◆東京六大学野球春季リーグ戦第２週第３日▽早大７―４東大（２０日・神宮）

東大は、早大の先発・越井颯一郎投手（４年＝木更津総合）に対し２回までに８安打３得点と先制パンチを浴びせたが、リードを守り切れず今季初勝利を逃した。

先発のエース・松本慎之介投手（３年＝国学院久我山）は、３回裏まで無安打投球。しかし、４回裏に崩れた。３四球に味方の失策も絡んで３失点。３―１の２死二、三塁から早大の８番ＤＨ・川尻結大（１年＝仙台育英）に２点タイムリーを浴びて追いつかれるとマウンドを降りた。

早大に傾いた流れを止めることが出来ず、３番手の小山喜弘投手（２年＝灘）が６回裏に４安打を集められ３点を失った。試合後、大久保裕監督は「ピッチャーの層、投手力の差が出た。松本は立ち上がりが良かったが、突然４回に四球を出した。スタミナが続かないところが課題」と振り返った。

松本は１回戦で６イニング１１６球を投げ、中１日での再度の先発だった。大黒柱としてフル回転が期待される今シーズン。指揮官は「今回は、いい経験が出来たと思う」と話し、さらなる成長を期待した。