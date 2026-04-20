２０日午後４時５３分頃、青森県階上町で震度５強の「北海道・三陸沖後発地震」を観測。気象庁は岩手県と北海道に津波警報を発令し、最大３メートルの津波が予想される状況に。岩手・久慈港では８０センチの津波も観測された。

ＴＢＳでは午後７時から「ＣＤＴＶライブ！ライブ！」が放送予定だったが、前番組の報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）の放送を延長し、キャスターを務める井上貴博アナウンサーが「命を守る行動を取ってください」と津波からの避難を呼びかけた。「ＣＤＴＶライブ！ライブ！！」の放送開始を遅らせ、「報道特別番組」を緊急編成。冒頭、井上アナが「五月雨式に情報が更新されますので、津波についてまとめさせてください」と地震・津波情報を報じることを伝えた。

「ＣＤＴＶライブ！ライブ！」の番組公式Ｘ（旧ツイッター）では「本日はよる７時３０分から一部放送内容を変えてお送りします」とした。

「今後１週間程度の大規模な地震」への注意を呼びかけた３０分の「報道特別番組」の最後で井上アナは「お伝えしている我々が混乱している状況ですので、これだけ処理しなければいけない情報が多くあると、やはり、メンタル的にもやられてしまうというところを想像します」と話すと「まずは目の前のやるべきことということで申し上げますと、まずは津波です。津波警報が発表されている対象地域の皆さん、この警報が解除されるまでは高台で避難をし続けてください。その上で今後１週間程度、同じような大規模な地震が発生するリスクが少し高まっている。この少しをどう取るかが難しいんですが、平時よりも計算上高まっているという時に発表されます。ですので今すぐに学校を休んでください、企業を止めてくださいということではまったくありません。基本的には今までの社会経済活動を続けてください。その上で寝る時に少し枕元に常備薬などがあると、避難がすぐに有効に行動に移せます。ご家族で避難経路は「どこだっけ？などのお話をしていただけるといいかと」と続けた。

その上で「長い避難期間になりますと、心も体も疲弊しますので、周りと会話しながら、心をほぐしながらということになると思います」と話すと「これは長くなりそうですし、この後のテレビもずっとお伝えすることになるでしょうし。情報は意識的に取る時と意識的に離れる時、そういったところも重要になりますので、心と体の健康を保っていただきたいと思います」続けた。

さらに「こういう時に音楽の力も大変、重要になります。この後は『カウントダウンＴＶ』をお届けします」と結んだ。

ＮＨＫは地震速報番組を放送。日本テレビ、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京はＬ字画面で地震、津波警報を流しつつ、予定通りの番組を放送した。