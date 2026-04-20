ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【地震発生時の映像まとめ】揺れの瞬間、新幹線内、沿岸にいた人は「… 【地震発生時の映像まとめ】揺れの瞬間、新幹線内、沿岸にいた人は「コトコト音が…」 青森で最大震度5強の地震 北海道・青森・岩手に津波警報 階上町で震度5強、八戸市などで5弱 【地震発生時の映像まとめ】揺れの瞬間、新幹線内、沿岸にいた人は「コトコト音が…」 青森で最大震度5強の地震 北海道・青森・岩手に津波警報 階上町で震度5強、八戸市などで5弱 2026年4月20日 19時15分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 最大震度5強を観測し、15万人以上に避難指示が出されている、きょうの地震。これまでを映像にまとめました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 「老後2000万円問題」が「1238万円」になったワケ “ゆとりある老後”には1億円超、40年後は8600万円不足？【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 埼玉, マンション, 静岡, ホテル, 生花, 在宅医療, 住宅, 寺田屋, 大船, 神事