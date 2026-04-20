【中継】死体遺棄容疑で逮捕の安達優季容疑者　行方不明発覚前に「結希さんがいなくなった」　警察は公衆トイレを捜査

京都・南丹市で男子児童の遺体を遺棄した疑いで逮捕された父親が、安達結希さんの行方不明が判明する前に、関係先に結希さんがいなくなったと伝えていたことが分かりました。

捜査本部が置かれている南丹警察署前から、中西是登記者が中継でお伝えします。

死体遺棄容疑に加え、殺害についても認めているという父親ですが、男の子が行方不明になった当初の不審な行動が明らかになりました。

安達優季容疑者は息子の結希さんの遺体を山林に運び込み、遺棄した疑いが持たれています。

警察の調べに対して、安達容疑者は容疑を認めています。

安達容疑者は3月23日、学校から結希さんが登校せず、行方が分からなくなっているという連絡を受けて警察に通報しましたが、その連絡を受ける前に関係先に結希さんがいなくなったことを伝えていたことが分かりました。

安達容疑者は捜査関係者によると、「衝動的に首を絞めて殺害した」という趣旨の供述をしているということです。

警察は遺体の遺棄と死亡の経緯の解明に向け、捜査を進めていますが、週末には自宅から約2km離れた公衆トイレを本格的に調べる状況が確認できました。

幼い命がなぜ、奪われたのか。

全容解明に向けた慎重な捜査が進められています。