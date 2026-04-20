共演者たちも大絶賛。元モーニング娘。の田中れいなが4月17日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」に生出演して、自身がプロデュースした衣装をアピールした。

【映像】田中れいなプロデュース、とにかくかわいい衣装

番組冒頭でのことだった。MCを務める安田大サーカスのクロちゃんが「今日、来てくれた先輩アイドルちゃんはこちらの方です。どうぞ！」と紹介。田中は「キラキラキラ〜」と両手を動かした後、「チャン、チャン、チャン」とリズミカルにカメラを誘導した。そのまま、立ち上がってミニスカートを強調。コメント欄が「わお！」「れいなかわいー」などと沸く中、「私がプロデュースしました！」と述べた。

ここでクロちゃんが「最近ね、れいにゃがプロデュースしたのとか着てきてくれてるじゃんか。今日のは特にかわいくない？」と評すると、田中は「セットアップで」と発言。「今、あるのかな。ここに着てきたやつは、同じシーズンに出したやつなんですけど。オンライン（販売）は終わってて。もしかしたら、アベイルさんのどこかにあるかも？」と説明すると共に、「ぜひ、お買い求めください！」と宣伝した。

これには、共演者女性陣も「ほしい！」と反応。クロちゃんが「スカートとかも、前のところがね」と着目すると、田中は「そう！これ、こだわりポイントなんですよ。これ（ポケット）が、こうやって出とうことによって、私みたいにウエストが無くても細く見えると！どう？」とポーズを決め、さらにファンを「きゃわいいー！」「セットアップかわいいー」「似合うね」などと喜ばせた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

