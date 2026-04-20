鹿児島読売テレビ

写真拡大

　日置市ではバレーボール・Vリーグフラーゴラッド鹿児島のファン感謝祭が行われました。フラーゴラッドは来シーズンから国内最高峰のSVリーグへの参入が決まっています。今シーズンで引退・退団する選手は10人。それぞれがファンに向けてあいさつしました。

　その中には、4シーズン在籍しチーム発足当初にキャプテンを務めていた坂元健人選手の姿も。

（フラーゴラッド鹿児島・坂元健人選手）
「フラーゴラッド鹿児島には本当感謝の気持ちでいっぱいだし、自分自身やりきったということで今回引退」

　坂元選手は今後、フロントスタッフとしてフラーゴラッドを支えます。

（フラーゴラッド鹿児島・坂元健人選手）
「多くの方々にもっともっとフラーゴラッド鹿児島のバレーボールを見ていただきたいので、集客については自分が力になれるよう頑張っていきたい」

（ファン）
「引退する選手も多いので、さみしいと思った」

（ファン）
「チーム結成当時から関わってくれた選手のみなさんがいたからこそ、来シーズンからSVリーグでフラーゴラッド鹿児島が戦えることを感謝している」

　最後は、ハイタッチでファンとふれあいました。

（フラーゴラッド鹿児島・長友優磨主将）
「フラーゴラッド鹿児島はどんどん大きくなるチームだと思うので、一緒に戦ってくださるとうれしい」

　次の戦いの舞台となるSVリーグは今年の秋に開幕します。