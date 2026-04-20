“初代主将”坂元選手が引退｢やりきった｣ ＳＶリーグ参入のフラーゴラッドがファン感謝祭
日置市ではバレーボール・Vリーグフラーゴラッド鹿児島のファン感謝祭が行われました。フラーゴラッドは来シーズンから国内最高峰のSVリーグへの参入が決まっています。今シーズンで引退・退団する選手は10人。それぞれがファンに向けてあいさつしました。
その中には、4シーズン在籍しチーム発足当初にキャプテンを務めていた坂元健人選手の姿も。
「フラーゴラッド鹿児島には本当感謝の気持ちでいっぱいだし、自分自身やりきったということで今回引退」
坂元選手は今後、フロントスタッフとしてフラーゴラッドを支えます。
（フラーゴラッド鹿児島・坂元健人選手）
「多くの方々にもっともっとフラーゴラッド鹿児島のバレーボールを見ていただきたいので、集客については自分が力になれるよう頑張っていきたい」
（ファン）
「引退する選手も多いので、さみしいと思った」
（ファン）
「チーム結成当時から関わってくれた選手のみなさんがいたからこそ、来シーズンからSVリーグでフラーゴラッド鹿児島が戦えることを感謝している」
最後は、ハイタッチでファンとふれあいました。
（フラーゴラッド鹿児島・長友優磨主将）
「フラーゴラッド鹿児島はどんどん大きくなるチームだと思うので、一緒に戦ってくださるとうれしい」
次の戦いの舞台となるSVリーグは今年の秋に開幕します。