2026年4月21日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月21日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
用意周到に過ごせば運気は安定。まずは情報集めをしてみて。
困難なことが続く日。淡々とこなしていこう。
友人への不信感は率直に話してみて。すぐに疑いが晴れそう。
人に貸した金品が気がかり。でも今日返済を求めても徒労に終わるかも……。
小さなことにはこだわらないこと。好感度がグッとアップ。
共同作業にツキあり。性格が正反対の人と力を合わせると◎。
金運が好調。以前から目を付けていた品を買うなら今日が吉。
髪形を変えると気分一新。雑誌などで研究してからがおすすめ。
ラッキーな情報をゲットできそう。友達にはマメに連絡を。
旅行プランを立てる吉日。冒険の要素を取り入れてみて。
仲間との関係が良好に。リーダーシップと思いやりがカギに。
自分のペースを押し通すこと。誰もが認めてくれるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
用意周到に過ごせば運気は安定。まずは情報集めをしてみて。
11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
困難なことが続く日。淡々とこなしていこう。
10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
友人への不信感は率直に話してみて。すぐに疑いが晴れそう。
9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
人に貸した金品が気がかり。でも今日返済を求めても徒労に終わるかも……。
8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
小さなことにはこだわらないこと。好感度がグッとアップ。
7位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
共同作業にツキあり。性格が正反対の人と力を合わせると◎。
6位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
金運が好調。以前から目を付けていた品を買うなら今日が吉。
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
髪形を変えると気分一新。雑誌などで研究してからがおすすめ。
4位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
ラッキーな情報をゲットできそう。友達にはマメに連絡を。
3位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
旅行プランを立てる吉日。冒険の要素を取り入れてみて。
2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
仲間との関係が良好に。リーダーシップと思いやりがカギに。
1位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
自分のペースを押し通すこと。誰もが認めてくれるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)