今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年4月21日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

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人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月21日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


用意周到に過ごせば運気は安定。まずは情報集めをしてみて。

11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


困難なことが続く日。淡々とこなしていこう。

10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


友人への不信感は率直に話してみて。すぐに疑いが晴れそう。

9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


人に貸した金品が気がかり。でも今日返済を求めても徒労に終わるかも……。

8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


小さなことにはこだわらないこと。好感度がグッとアップ。

7位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


共同作業にツキあり。性格が正反対の人と力を合わせると◎。

6位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


金運が好調。以前から目を付けていた品を買うなら今日が吉。

5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


髪形を変えると気分一新。雑誌などで研究してからがおすすめ。

4位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


ラッキーな情報をゲットできそう。友達にはマメに連絡を。

3位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


旅行プランを立てる吉日。冒険の要素を取り入れてみて。

2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


仲間との関係が良好に。リーダーシップと思いやりがカギに。

1位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


自分のペースを押し通すこと。誰もが認めてくれるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)