19日までの2日間にわたり「KYT天テレ博2026」が開かれました。2日間ともあいにくの雨となりましたが、約3万5000人にお越し頂きました。豪華ゲストが集結した2日間を振り返ります。



鹿児島市の天文館一帯で19日までの2日間、開催された「KYT天テレ博2026」。今年のテーマは「Baku Baku」。



メイン会場の中央公園にはバラエティ豊かなグルメが勢ぞろいしました。





(来場者)「Q何食べた？ポテトとやきそば。おいしかった」(来場者)「(Qお目当ては？)ビール。(Qポテトは？)おいしい。(Qビールには？)合う。バッチリ」1日目は人気お笑いコンビ「蛙亭」と去年のM-1王者「たくろう」が公開生放送に出演。軽妙なトークとお笑いライブで会場を盛り上げました。(来場者)「たくろうが目当て。めっちゃおもしろかった」(来場者)「たくろうが目当て。グーパンチされたところが面白かった」天文館ベルク広場では子どもたちがKYTのアナウンサーと一緒にニュースが読めるおしごと体験やドローンでクレーンゲームが体験できる「親子わくわくチャレンジパーク」が開かれ、親子連れでにぎわっていました。(ドローン体験した子供)「カプセルを取って持って行くのが楽しかった」(アナ体験)「楽しかった。すごく上手にできたかな」2日目はあいにくの雨となりましたが、多くの人が会場を訪れました。特に中央公園で「Baku Baku」するようなステージを飾ったのは。アーティストのきゃりーぱみゅぱみゅさん。母親の出身地鹿児島で久しぶりのライブです。( きゃりーぱみゅぱみゅさん)「鹿児島は第2のふるさとみたいな感じ。振り付けもみんなでできる楽曲も多かったりするので雨の中かもしれないが一生懸命盛り上げたい」きゃりーぱみゅぱみゅさんが登場すると会場の熱気は一気に最高潮に！子どもから大人まで歌に合わせて振り付けを踊りながら楽しみます。(来場者)「みんなと一緒に手をたたいてとか声掛けをしてくれるのがうれしかった」(来場者)「めっちゃかわいかった。雨の中でも会えたことが一番の喜び」(来場者)「久しぶりにライブにこれてめちゃくちゃ楽しくて。寒さでも震えているが興奮でも震えている」2026年のKYT天テレ博は2日間で約3万5000人が訪れ、大いに盛り上がりました。