【ひらがなクイズ】夜空の星座や食卓の野菜に共通する2文字は？ 1分以内に挑戦しよう！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、春から夏にかけて見られる星座から、独特の風味が人気の野菜、そして古くから日本に伝わる縁起物の行事まで、3つの言葉を用意しました。一見バラバラなジャンルの言葉が、一つの音でつながる感覚を楽しみながら、空欄を埋める共通の2文字を考えてみてください。
□□ざ
□□とう
□□まい
ヒント：天ぷらや素揚げ、甘辛く炒めてもおいしい、小ぶりで細長い緑色の野菜を想像してみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「しし」を入れると、次のようになります。
ししざ（獅子座）
ししとう（獅子唐）
ししまい（獅子舞）
どれも正しい日本語になりますね。壮大な宇宙に描かれた百獣の王の姿、その形が獅子の鼻先に似ていることから名付けられたといわれる野菜、そして神の使いとして各地で踊り継がれる芸能。天文学、植物学、そして民俗学という全く異なる領域において、同じ「しし」という響きがそれぞれの役割を持って息づいていることに、言葉の奥行きを感じさせられます。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、春から夏にかけて見られる星座から、独特の風味が人気の野菜、そして古くから日本に伝わる縁起物の行事まで、3つの言葉を用意しました。一見バラバラなジャンルの言葉が、一つの音でつながる感覚を楽しみながら、空欄を埋める共通の2文字を考えてみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□とう
□□まい
ヒント：天ぷらや素揚げ、甘辛く炒めてもおいしい、小ぶりで細長い緑色の野菜を想像してみてください。
答えを見る
↓
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正解：しし正解は「しし」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しし」を入れると、次のようになります。
ししざ（獅子座）
ししとう（獅子唐）
ししまい（獅子舞）
どれも正しい日本語になりますね。壮大な宇宙に描かれた百獣の王の姿、その形が獅子の鼻先に似ていることから名付けられたといわれる野菜、そして神の使いとして各地で踊り継がれる芸能。天文学、植物学、そして民俗学という全く異なる領域において、同じ「しし」という響きがそれぞれの役割を持って息づいていることに、言葉の奥行きを感じさせられます。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)