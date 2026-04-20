「信じられない」山之内すず、山手線1周完歩に驚きの声！ 「46kmはすごい」「かなりの好タイム」
タレントの山之内すずさんは4月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。山手線1周を完歩したことを報告し、驚きの声が上がっています。
【写真】山手線1周を完歩した山之内すず
ファンからは「ふぁ！？」「信じられない」「めっちゃタフ」「46kmはすごいです」「12時間はかなりの好タイム」「時間あってもなかなかできるものじゃない」「鉄人だよ！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】山手線1周を完歩した山之内すず
「めっちゃタフ」「鉄人だよ！」山之内さんは「昨日山手線一周46キロ完歩したのに足のダメージほぼ無くて最高にはっぴー!!」と報告。掲載した地図画像には地点ごとの距離が表示されており、山之内さんのすごさが実感できます。また、歩いている最中に撮影したと思われる写真も公開。「きちんと休憩挟みながら12時間ほどで一周できました」と、かかった時間も明かしています。
あの企業公式Xも反応！今回投稿した写真には、自身が宣伝モデルを務める「セカンドストリート」ののぼり旗が写っていることから、同社の公式Xアカウントは「完歩おめでとうございます」と祝福。山之内さんは「セカストさんだー!! ありがとうございます色んなところにのぼりがあってテンション上がりました」と返信していました。
(文:堀井 ユウ)