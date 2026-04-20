体質的にお酒は飲めないのに、上司がお酒をすすめてくる。

もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち

何度も断ったけれど、上司は勝手に......。

愛知県在住の40代女性・Iさんが、新入社員だったころの体験談。

＜Iさんからのおたより＞

新入社員研修で、泊まりで長野県に行った時のことです。

夜、上司が居酒屋に連れて行ってくれました。

私は体質的にお酒が飲めないので、お茶を飲んでいたのですが......。

何度も断ったのに

上司が「酒飲め」と勧めてきました。

何度も断りましたが、勝手にママさんにお酒を注文してしまいました。

やがて、ジュースにお酒が入ったのが運ばれてきました。

その時、ママさんは私の耳元でこう言ってくれました。

「お酒入っていないからね」

ママさん、あの時はありがとうございました。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

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（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）