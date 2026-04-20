ファミリーマートは、9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、プライベートブランド「ファミマル KITCHEN」から、札幌で大人気の手作りサンドイッチ専門店「サンドイッチ工房Sandria（サンドリア）」（以下、サンドリア）監修の「サンドリア監修 ハムエッグサンド」、「サンドリア監修 ハムツナキャベツサンド」や、ハムを使用した定番のサンドイッチのリニューアル商品など5種類を「自慢のハムサンド」として、4月21日から順次、全国のファミリーマート約1万6400店で発売する。

気温が上昇し、屋外での食事や行楽などで手軽に食べられるワンハンド商品の需要が高まる。その中でも、サンドイッチは手軽さ以外にも、バリエーションが豊富で多彩な具材を一度に味わえる満足感のある商品として多様化している。本格的なシーズンの到来にあわせて、惣菜系からデザート系まで40種類を超える豊富なラインアップを取り揃える「サンドリア」監修の2商品を発売する。

「サンドリア」は1978年に創業、札幌で初めての“24時間営業”の手作りサンドイッチ専門店で、旬の食材や多様な具材を使用したボリューム満点のサンドイッチが常時40種類以上も並ぶ、地元の人々から愛される人気の名店。



「サンドリア監修 ハムエッグサンド」

今回発売する「サンドリア監修 ハムエッグサンド」は、サンドリア創業以来不動の人気No.1を誇る商品「ダブルエッグ」を再現したサンドイッチ。ゆでたまごを使用し、食感と風味にこだわったたまごサラダは、三温糖とコショウが味の決め手になっている。サンドリアの味を再現したマヨソースを合わせ、シンプルながらも毎日食べたくなるような味わいに仕上げている。



「サンドリア監修 ハムツナキャベツサンド」

「サンドリア監修 ハムツナキャベツサンド」は、大きめにカットしたキャベツに、三温糖やホワイトペッパーなどで味付けしたツナサラダをサンドリアの味を再現したマヨソースと合わせ、ハム、グリーンリーフとあわせた彩りの良いサンドイッチとのこと。

また、ファミリーマートで定番のハムを使用したサンドイッチも、野菜の旨味を感じるこだわりの「すりおろし野菜ソース」をハムと和えるなど、ソースや具材を見直し、さらにおいしくリニューアルして発売する。様々なバリエーションのファミマの「自慢のハムサンド」を、この機会にぜひ賞味してほしい考え。

「サンドリア監修 ハムエッグサンド」は、札幌のサンドイッチ専門店「サンドリア」監修のサンドイッチ。「サンドリア」人気No.1商品「ダブルエッグ」をモチーフにした。ゆでたまごを使用し、食感と風味にこだわったたまごサラダに、ハム、グリーンリーフを合わせた。

「サンドリア監修 ハムツナキャベツサンド」は、札幌のサンドイッチ専門店「サンドリア」監修のサンドイッチ。キャベツの食感がアクセントになったツナサラダに、ハム、グリーンリーフを合わせた。



「ジューシーハムサンド」

「ジューシーハムサンド」は、ポークハムに、きゅうり、からし風味のマヨネーズを合わせた定番人気のサンドイッチになっている。



「たっぷりハムサンド」

「たっぷりハムサンド」は、ハムをたっぷり使用したハムを味わうサンドイッチ。こだわりの「すりおろし野菜ソース」がハムの味わいを引き立てる。



「大きなサンドイッチ 人気具材の彩りミックス」

「大きなサンドイッチ 人気具材の彩りミックス」は、パンが厚くて美味しい、大きなサンドイッチ。ハム、ゆでたまご、たまごサラダ、ツナ、チーズなどの彩りの良い人気具材が楽しめる組み合わせになっている。

［小売価格］

サンドリア監修 ハムエッグサンド：375円

サンドリア監修 ハムツナキャベツサンド：348円

ジューシーハムサンド：348円

たっぷりハムサンド：328円

大きなサンドイッチ 人気具材の彩りミックス：430円

（すべて税込）

［発売日］4月21日（火）から順次

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp