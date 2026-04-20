「科捜研の女」シリーズが代表作の１つとして知られる俳優・沢口靖子。同シリーズは1999年に始まり、2026年1月の「科捜研の女 FINAL」まで続く長期シリーズとなった。主人公で京都府警科学捜査研究所、通称"科捜研"所属の法医研究員・榊マリコも、長い歴史の中で変わっていく部分もあれば、変わらぬ魅力もあり、長きに渡って愛され続ける沢口のハマり役だ。

沢口と言えば、同シリーズ以外にも刑事ドラマへの出演経験は豊富。2025年には、10月期の「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査」で初の月9主演を務め、情報犯罪の犯人たちを追う刑事を熱演した。

そんな彼女の出演作の1つが「警視庁機動捜査隊216 長い夜」だ。

警視庁第二機動捜査隊に所属する警部補・沢村舞子(沢口)は、巡査部長の金子(赤井英和)と富田(松尾諭)、巡査長・佐藤(斉藤祥太)とともに日々、任務に当たっている。ある日、警視庁から事件を知らせる連絡を受けた舞子たちは、110番通報があったという繁華街のラブホテルへ急行する。そこで舞子たちが目にしたのは、ラブホテル内の一室で絞殺死体となった女性だった。第一発見者であるホテルのパート従業員・信代(根岸季衣)は、"被害者が週に何回かホテルを利用しており、売春行為をしていたのでは"と証言。早速、現場付近の捜査に乗り出した舞子と金子は、防犯カメラに被害者と一緒に映っていた男性が被っていたと思われる帽子を、現場近くのゴミ箱から発見する。一方の富田と佐藤は、現場付近をうろつく不審な男・遠藤真一(大高洋夫)を取り押さえたのだった。そんな中、絞殺された被害者の女性は竹内貴美子(濱田万葉)と判明。夫がデザイン事務所を経営し、自身も一流の証券会社に勤務するエリートだった彼女。しかし、舞子は新聞記者の土居(西村雅彦)から、貴美子には以前から売春の噂があり、さらには勤めていた証券会社のインサイダー取引疑惑に関する情報も握っていたらしいという情報を得る...。

■事件の初動捜査に当たる刑事を、沢口靖子がクールに演じる

沢口靖子が、機動捜査隊の警部補を熱演

2010年に制作された同作は、2019年まで続き計10作制作された「警視庁機動捜査隊216」シリーズの第1弾。強盗や傷害、殺人などの重要事件が発生した際に犯罪現場に急行し、事件の初動捜査に当たる「機動捜査隊」を舞台に、真っ先に事件現場に飛び込むという危険な任務も淡々とこなすクールなヒロイン・舞子を、沢口が演じている。

捜査一課での勤務経験があり、当時起きたある事件の罪悪感に、今でも苛まれている舞子。普段はクールに職務に当たる舞子を好演しながらも、その裏にある過去への葛藤も細やかに映し出す沢口の演技がさすがだ。

機動捜査隊を題材にしたドラマと言えば、2020年に綾野剛と星野源共演の「ＭＩＵ４０４」が人気を博したことも記憶に新しい。事件解決まで捜査を担当する捜査一課などの刑事を主人公に据えた物語も多い中、現場に最も早く臨場する機動捜査隊を中心に、初動捜査の重要性や、そこにかける刑事たちの熱い想いを描き出している。

沢口の代表作である「科捜研の女」シリーズとはまた違った視点から描かれる刑事ドラマを、「警視庁機動捜査隊216」シリーズで楽しんでいただきたい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

警視庁機動捜査隊216 長い夜

放送日時：2026年4月21日(火)12:00〜

チャンネル：TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演：沢口靖子、赤井英和、松尾諭、斉藤祥太、橋爪淳、根岸季衣、升毅、濱田万葉、大高洋夫、有末麻祐子、西村雅彦 ほか

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