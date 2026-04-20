【BANDAI SPIRITS：2026年5月発売スケジュール】 4月20日 公開

「HG 1/144 メッサーM01型 (ガウマン機)」5月30日発売予定

BANDAI SPIRITSは、2026年5月に発売するプラモデル商品のスケジュールを公開した。

本スケジュールによると、「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」のガンプラ「HG 1/144 メッサーM01型 (ガウマン機)」は5月30日、美少女プラモデル「30MS」より「30MS オプションパーツセット28(アクションウエアα)[カラーA]」と「30MS 小宮果穂」が5月30日、「30MS 櫻木真乃 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」が5月22日に発売を予定している。

またその他にも、ファンタジープラモデル「30MF」より「30MF カスタマイズストラクチャー3」は5月30日、「STAR WARS」のプラモデル「1/12 マンダロリアン＆グローグー」「ビークルモデル レイザー・クレスト」「ビークルモデル トレンチランセット」などは5月22日に発売を予定している。

「30MS オプションパーツセット28(アクションウエアα)[カラーA]」5月30日発売予定

「30MS 小宮果穂」5月30日発売予定

「30MS 櫻木真乃 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」5月22日発売予定

「30MF カスタマイズストラクチャー3」5月30日発売予定

「1/12 マンダロリアン＆グローグー [STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU]」5月22日発売予定

「ビークルモデル レイザー・クレスト [STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU]」5月22日発売予定

「ビークルモデル トレンチランセット [STAR WARS: A NEW HOPE]」5月22日発売予定

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