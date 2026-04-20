◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝２着まで日本ダービーの優先出走権

アローメタル（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）は、クリストフ・ルメール騎手がデビューから３戦連続で騎乗予定。名手の期待も高い一頭だが、前走のゆりかもめ賞は単勝１・９倍の１番人気に推されるも２着に敗れた。レース後に鞍上は「ちょっと太かった。緩いね。呼吸が大きくてゴール後も疲れていた」とまだ体ができていないことを指摘。この中間は上昇度合いがカギになる。

中間は２週続けて同厩舎のオープン馬を相手に併入。週末にも坂路で一杯に追われ、態勢を整えてきた。太田助手は「競馬でできなかった動きもできるようになってきて、成長してきている。緩さが先行していて、すぐに反応できないところがこの馬の課題。少しずつですが、機動力や俊敏性が出てきていると思います」と確かな前進に手応えを口にした。

いとこは１７年ＢＣクラシックなど米国Ｇ１・６勝を挙げたガンランナー。伯父は０５年ＢＣクラシックを制したセイントリアムという良血が、権利取りへ挑む。