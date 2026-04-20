「創彩少女庭園」より「薬師寺 久遠【篝火 真里亞ダメージVer.】」が4月21日に予約開始「ドリーミングスタイル スクールガールエミュレーション」も登場
【薬師寺 久遠【篝火 真里亞ダメージVer.】】 【薬師寺 久遠【篝火 真里亞ダメージVer.】ドリーミングスタイル スクールガールエミュレーション】 4月21日 予約開始
コトブキヤは、プラモデル「薬師寺 久遠【篝火 真里亞ダメージVer.】」と「薬師寺 久遠【篝火 真里亞ダメージVer.】ドリーミングスタイル スクールガールエミュレーション」を4月21日に予約受付を開始する。発売月・価格は未定。
本商品は「創彩少女庭園」シリーズより「薬師寺 久遠」が演じる篝火 真里亞のダメージ姿をプラモデル化したもの。制服の裾やスカートなどにはダメージ表現が入り、表情パーツは包帯が巻かれたものとなっている。表情は睨み顔、気合い顔、超睨み顔、微笑み顔の4種が付属。
また、髪の成型色も濡烏色のしっとりとした艶のある黒色が採用されている。「ウェポンユニット47 日本刀2」が付属し、刀身はメタリックレッドに塗装されている。
さらに、コトブキヤショップ限定カラーの「薬師寺 久遠【篝火 真里亞ダメージVer.】ドリーミングスタイル スクールガールエミュレーション」も同時予約が開始される。
🩹「薬師寺 久遠【篝火 真里亞ダメージVer.】」＆「ドリーミングスタイル スクールガールエミュレーション」4/21（火）よりご予約開始です🩹- 創彩少女庭園 公式 (@SOUSAI_official) April 20, 2026
新規造形の包帯フェイスが激アツ🔥真里亞を演じる久遠がダメージVer.になって再登場⁉️
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薬師寺 久遠【篝火 真里亞ダメージVer.】
薬師寺 久遠【篝火 真里亞ダメージVer.】ドリーミングスタイル スクールガールエミュレーション
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