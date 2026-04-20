バッグは盛って楽しむ♡ Ray♥Influencerの【お気に入りバッグチャーム】特集

おしゃれな女のコたちの間では、バッグをチャームで盛るのが定番♡ そこで今回は、Ray♥Influencerたちが愛用している「お気に入りのバッグチャーム」をピックアップ。可愛さも個性もひとさじ足せるとっておきのアイテムをぜひチェックしてみて。

LOVE BUZZ ITEM vol.49 THEME：お気に入りのバッグチャーム Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。感度高めなイマドキガールの間では、バッグはチャームで盛るのが定番。 色々なデザインのとっておきのお気に入りチャームを紹介してもらいました♡

Check! Ray♥Influencer・あめちゃん テニスと美容オタクな現役都内OL Instagram：@amechan_59 お気に入りバッグにラブブを添えて♡ 「数種類持っているラブブの中でも一番お気に入りなのが、コカ・コーラコラボのもの。プレミア価格だったので少し高額で約1万円しました……。レアなラブブをつけていると、バッグそのものがワンランク上に見える気がします♡」 ※掲載アイテムはすべて本人私物です。

あめちゃん

Ray編集部 エディター 草野咲来