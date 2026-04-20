俳優の中村倫也が２０日、都内で主演を務める映画「君のクイズ」（５月１５日公開、吉野耕平監督）の完成披露試写会に出席した。

原作は小川哲氏の同名ミステリー小説。賞金１０００万円を賭けた生放送のクイズ番組決勝戦で、問題を１文字も聞かずに正解する「０文字解答」で優勝する謎を解く内容。

演じるのは人生をクイズに捧げた男。本作では「これまでクイズ、僕らはバラエティーで参加させてもらうクイズとは違って、競技クイズ」に挑戦。クイズ集団「ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ」の動画、同メンバーの伊沢拓司の著書を使って役作りしたという。

実際に演じてみたことで「見る目が、解像度が上がった。早押しボタンを押した後の２、３秒くらいが好き。人間が出る」とクイズ番組の見方が変化。見どころは随所にあるといい「１回で見るのは難しいという人は１０回、２０回観ていただければ」と呼びかけた。

この日は作品にちなみ「早押しインタビュークイズ」に挑戦。進行のＴＢＳ・日比麻音子アナウンサーから、クイズに必要なものを聞かれると「賞金」と即答。クイズでは神木が出演を決めた理由には、中村が「中村倫也が出ているから」と回答し、正解。神木から「怒られるくらい即答で、倫くんが主演の作品にぜひとも参加させていただきたいという一心で参加させてもらいました」とラブコールされると、うれしそうにほほえんでいた。