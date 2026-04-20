◆京滋大学野球春季リーグ戦 ▽第３節２回戦 花園大６―２京都先端科学大（２０日・カローラ滋賀はちまんスタジアム）

第３節２回戦が行われ、花園大が京都先端科学大に連勝。４戦全勝、勝ち点２で首位に立った。４番・一塁の佐伯侑哉（３年＝広島商）がリーグ戦初本塁打を含む３安打３打点の活躍で勝利に貢献した。

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眠れる主砲がようやく目覚めた。花園大・佐伯が爆発した。初回１死一、二塁の先制機に右越えへ先制二塁打。気をよくしたのか３回には中前安打を放つと、５回無死一塁での第３打席では右中間へ運ぶ２ラン。「芯でとらえることが出来た。ライトが追っていたので捕られるかなと思ったけれど、入ってくれて良かった。右方向への打球は自信があります」。大学では９本目、リーグ戦初アーチに笑顔がこぼれた。

１７６センチ、８８キロの恵まれた体格からのパワフルな打撃を見込まれ、今春のオープン戦から４番に抜てきも、リーグ戦では３戦で９打数無安打、打点は犠飛で挙げた１点と苦しんだ。「プレッシャーはありました。でも思い切りやろうと、気持ちで打ちました。（初回に）１本出て良かったです」と話した。

広島商では３年夏の決勝で広陵に敗れ、甲子園出場はならなかったが、観戦していた奥本保昭監督（６５）の誘いで花園大に進学した。１９９８年夏の甲子園で京都成章を準優勝に導いた指揮官は「決勝でも２本ヒットを打っていた」と述懐。広島商から花園大へ進学する初の選手となった。

「久しぶりの右の大砲だから期待している」。指揮官の思いに応えた佐伯は背番号２５を背負う。憧れのブルージェイズの岡本和真が巨人時代に付けていた番号を迷わず選んだ。「バッティングフォームをまねしましたし、タイミングの取り方やバットの出し方を参考にしています」

チームは４連勝で勝ち点２として首位に立った。リーグでは佛教大が５連覇中だ。６季ぶりのＶ奪回を目指して、佐伯がバットで勝利を呼び込む。