パンどろぼう×パパブブレが可愛すぎ♡表情まで再現したキャンディ登場

大人気絵本「パンどろぼう」とパパブブレが夢のコラボ♡2026年4月20日(月)より公式サイトで予約受付、4月29日(水)から全国店舗で発売されます。愛らしい表情から話題の“まずい顔”まで、職人技で再現されたアートキャンディは必見。見て楽しい、食べておいしい特別なスイーツです♪

世界観たっぷりのキャンディ

パンどろぼうキャンディA／ミックス

価格：880円(税込)

「パンどろぼうキャンディA／ミックス」は、「パンどろぼう」「にせパンどろぼう」やパンの絵柄を詰め込んだ王道セット。

いちごやコーラなど親しみやすいフレーバーで、家族みんなで楽しめます。

パンどろぼうキャンディB／ミックス

価格：880円(税込)

一方「パンどろぼうキャンディB／ミックス」は、SNSでも話題の“まずい顔”と「なぞのフランスパン」をデザイン。

見た目はユニークなのに、パイナップルやソーダの爽やかな味わいでギャップも魅力です。

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ギフトにもぴったりなラインナップ

パンどろぼうキャンディ／小分け

各5袋・計10袋入 価格：2,300円(税込)

「パンどろぼうキャンディ／小分け」は、AとB両方の絵柄と全10種のフレーバーを楽しめる贅沢セット。

個包装でシェアしやすく、手土産にもおすすめです。

パンどろぼうキャンディロリポップ

価格：各640円(税込)

さらに「パンどろぼうキャンディロリポップ」は、キャラクターの表情をそのまま楽しめる存在感抜群の棒付きキャンディ。

写真映えも抜群で、思わず飾りたくなる可愛さです♡

限定特典も見逃せない

対象商品を含め税込3,000円ごとに、オリジナルアクリルキーホルダーを1点プレゼント。ここでしか手に入らない限定デザインで、ファンにはたまらない特典です。

※在庫がなくなり次第終了となります。

※アクリルキーホルダーの柄はお選びいただけません

可愛さとおいしさを同時に楽しんで♡

パンどろぼうの魅力をぎゅっと詰め込んだパパブブレのコラボキャンディは、見ているだけでも幸せな気分に♡遊び心あふれるデザインと本格的な味わいで、自分用にもギフトにもぴったりです。期間限定の特別なコレクションを、この機会にぜひ楽しんでみてください♪