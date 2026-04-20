モーニング娘。を卒業後、2025年4月にソロデビューした譜久村聖さんの写真集『瑠璃藍』（るりあい、撮影：唐木貴央）と『Versl’Aube』（ヴェール・ローブ、撮影：唐木貴央）のデジタル版の配信がスタートしました。



【写真】カットソー越しバストトップ 現役アイドル最強ボディの20歳の2nd写真集

29歳の誕生日である2025年10月30日に紙版が発売された『瑠璃藍』と『Versl’Aube』。初めて訪れるベトナムで「原点回帰〜新しい旅のはじまり」をテーマに、譜久村さんが持つ柔らかくおっとりとした雰囲気、大人の女性としてのシャープさの両面を表現しました。素顔の寝起き、泡風呂ではしゃぐしぐさ、ヴィラでのリラックスタイム、夕陽に照らされた横顔、ランタンの光と共に幻想的なドレス姿など印象的なカットの数々。20代の集大成となる作品です。



2冊とも全く異なるカットを収録。『Vers l’Aube』『瑠璃藍』それぞれにしか掲載されていない衣装も多数あり、さまざまな視点で楽しめる内容です。今回、初めてランジェリーカットにも挑戦。真っ白な陶器肌のボディに、漆黒のランジェリーが映えるセクシーショット。肩から背中、腰、引き締まったお尻に至る曲線美は必見です。