【ノンデリ義父！】お茶しないなら「買ってあげよう！」腕をガシっと掴まれ…＜第7話＞#4コマ母道場
嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！ しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。
第7話 早く立ち去りたいのに
【編集部コメント】
もちろん嫁と舅としての信頼関係がきちんと成り立っているうえであれば、2人でどこに行こうが問題ないと思います。しかしリサさんとお義父さんの場合は、お義父さんが一方的に距離を詰めたいだけに見受けられます。見方を変えると、ナンパに近いような……。「なんか買ってあげる」と言うお義父さん。いったいリサさんをどこに連れていくのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第7話 早く立ち去りたいのに
【編集部コメント】
もちろん嫁と舅としての信頼関係がきちんと成り立っているうえであれば、2人でどこに行こうが問題ないと思います。しかしリサさんとお義父さんの場合は、お義父さんが一方的に距離を詰めたいだけに見受けられます。見方を変えると、ナンパに近いような……。「なんか買ってあげる」と言うお義父さん。いったいリサさんをどこに連れていくのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙