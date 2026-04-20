山形県舟形町の肌着縫製会社が、山形地裁新庄支部から破産手続きの開始決定を受けました。

帝国データバンク山形支店によりますと、破産手続き開始決定を受けたのは、舟形町の「松岡縫製」です。今月4月9日付で決定を受けました。負債総額は約6200万円に上ります。

肌着の縫製や仕上げを担当

松岡縫製は1973年11月に設立され、国内大手肌着メーカーの協力工場として、メリヤス肌着の縫製や仕上げ加工を行っていました。従業員は22名で、2000年11月期には約2億7700万円の売り上げを計上していました。

しかし、2007年に親会社が事業を停止した影響などから、工場を売却して現在の舟形町に本店を移転し、その後は事業規模を縮小して運営していました。

得意先が海外にシフト

さらに、得意先である大手メーカーが製造の海外シフトを進めたことで事業継続を断念し、2026年1月16日までに事業を停止していました。

破産管財人には、山形市の古城博道弁護士が選任されています 。債権の届け出期間は6月9日までとなっており、7月17日午前11時30分から財産状況報告集会が開かれる予定です。